A- A+

Guerra no Oriente Médio Irã precisa mudar comportamento para que haja acordo com Washington, afirma Vance "Se os iranianos mudarem suas atitudes em relação aos americanos, poderemos avançar para um acordo", disse o presidente americano em entrevista ao podcast The Vince Show

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, afirmou nesta terça-feira (29) que o Irã precisa mudar de comportamento para que seja possível avançar em algum tipo de acordo com Washington.

"Se os iranianos mudarem suas atitudes em relação aos americanos, poderemos avançar para um acordo", disse Vance em entrevista ao podcast The Vince Show. Segundo ele, qualquer entendimento dependerá de Teerã "se comportar".

Vance também comentou a situação do líder supremo iraniano, aiatolá Mojtaba Khamenei. Ele disse acreditar que Khamenei esteja vivo, embora tenha reconhecido que não o viu em aparições públicas recentes. "Eu nunca o vi em câmeras, mas acredito que ele esteja, sim, vivo", afirmou.

Veja também