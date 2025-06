Irã prende 24 pessoas por espionagem a favor de Israel

A- A+

A polícia iraniana anunciou nesta quinta-feira a prisão de 24 pessoas acusadas de espionagem a favor de Israel e de tentar manchar a imagem do país, de acordo com um comunicado divulgado pela agência de notícias Tasnim.

“Vinte e quatro indivíduos que espionavam para o inimigo sionista offline e online, e que estavam tentando perturbar a opinião pública e manchar e destruir a imagem do sistema sagrado da República Islâmica do Irã, foram presos”, disse o comandante da polícia do oeste de Teerã, Kiumars Azizi.

Veja também