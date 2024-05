A- A+

MUNDO Irã prende mais de 250 participantes de uma "rede satânica" As prisões ocorreram na noite de quinta-feira (16) e, entre os detidos, estão "três cidadãos europeus"

A polícia iraniana anunciou nesta sexta-feira (17) a prisão de mais de 250 pessoas, incluindo três estrangeiros, que faziam parte de uma "rede satânica" na cidade de Shahriar, a oeste da capital, Teerã, de acordo com meios de comunicação estatais.

"O centro de informações policiais anunciou a identificação, desmantelamento e prisão de membros de uma rede satânica", informou a agência de notícias estatal Irna, citando um comunicado da polícia.

No total, foram presos 146 homens e 115 mulheres "que estavam em condições indesejáveis e obscenas e carregavam emblemas, sinais e símbolos satânicos nas roupas, na cabeça, no rosto e no cabelo", segundo o comunicado.

As prisões ocorreram na noite de quinta-feira (16) e, entre os detidos, estão "três cidadãos europeus".

Não é a primeira vez que as autoridades do Irã, um país muito conservador, anunciam capturas em reuniões "satânicas" que, em alguns casos, são festas ou concertos onde se consome álcool.

O governo, liderado por muçulmanos xiitas, rotulou várias vezes shows de rock ou heavy metal como reuniões satânicas.

