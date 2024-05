A- A+

mundo Irã presta homenagens ao presidente Ebrahim Raisi Seu funeral começou pela manhã em Tabriz, uma grande cidade no noroeste do Irã, perto de onde Raisi morreu

Dezenas de milhares de iranianos prestaram homenagem nesta terça-feira (21) ao falecido presidente Ebrahim Raisi, cuja morte em um acidente de presidente abriu um período de incerteza política que culminará nas eleições de junho para seu sucessor.

Seu funeral começou pela manhã em Tabriz, uma grande cidade no noroeste do Irã, perto de onde Raisi morreu no domingo em um acidente de helicóptero, junto com outras sete pessoas.

Os oito caixões, cobertos com a bandeira iraniana, foram posteriormente transferidos para um aeroporto na capital, Teerã, para serem transportados para a cidade sagrada de Qoms, onde outra cerimônia está programada para a tarde.



Ele será homenageado na capital na quarta-feira e na quinta-feira em sua cidade natal, Mashhad, no nordeste do país, onde será enterrado à noite.

Uma grande multidão, vestida principalmente de preto, inundou a praça principal de Tabriz, agitando bandeiras e retratos de Raisi, que morreu aos 63 anos, e das outras sete vítimas.

“Nós, membros do governo, que tivemos a honra de servir a esse amado presidente, esse presidente trabalhador, prometemos ao nosso amado povo e ao nosso líder seguir o caminho desses mártires”, disse o ministro do Interior, Ahmad Vahidi.

Diversos retratos do presidente “mártir” foram suspensos em locais públicos nas principais cidades do país e as autoridades declararam cinco dias de luto nacional.

Investigação sobre o acidente

Ebrahim Raisi morreu no domingo com a queda do helicóptero que o levou a Tabriz após participar da apresentação de uma representação na fronteira com o Azerbaijão.

O helicóptero Bell 212 em que viajava perdeu o contato quando sobrevoava uma região montanhosa do Irã com consequências perigosas e uma densa neblina.

Após 12 horas de buscas, os destroços da aeronave foram encontrados na manhã de segunda-feira em uma área restrita e de florestas.

Além de Raisi, o presidente transportou o ministro das Relações Exteriores, Hossein Amir Abdolahian, o governador da província do Azerbaijão Oriental, o imã-chefe da região, o chefe de segurança do presidente e três membros da tripulação.

O líder supremo, o aiatolá Ali Khamenei – a mais alta autoridade do país – disse que o incidente não causou “nenhum transtorno” à administração do país.

Khamenei nomeou o vice-presidente Mohammad Mokhber como presidente interino até a realização de novas eleições em 28 de junho.

A carga de ministro das Relações Exteriores será ocupada por Ali Bagheri, então até vice-ministro das Relações Exteriores e principal negociador do programa nuclear do Irã.

Favorito para suceder Khamenei

Khamenei presidirá as orações de despedida na quarta-feira, antes do funeral marcado para o dia seguinte.

Vários países, incluindo a Rússia, a Turquia e o Iraque, anunciaram que representarão no funeral, mas não em nível de chefe de Estado.

O ultraconservador Raisi foi eleito em 2021 no primeiro turno de eleições marcadas por taxas de abstenção registradas para uma eleição presidencial e pela ausência de uma oposição forte.

Sempre vestido com um turbante e um longo casaco religioso preto, Raisi sucedeu o moderado Hassan Rohani.

O presidente iraniano foi considerado um dos favoritos para suceder Khamenei, de 85 anos. Durante seus três anos de mandato, ele desencadeou um movimento de protesto popular em 2022, uma crise econômica exacerbada pelas avaliações dos EUA e o aumento das tensões com Israel, seu inimigo declarado, devido à guerra em Gaza.

Veja também

mundo ONGs lamentam presidente do Irã ter morrido sem punição