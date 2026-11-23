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Guerra no Oriente Médio Irã promete usar todos os recursos possíveis para enfrentar bloqueio americano "Certamente não vamos tolerar estas ações e utilizaremos todos os meios disponíveis para enfrentar a agressão americana", declarou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Esmaeil Baqaei

O Irã afirmou nesta segunda-feira (23) que utilizará todos os recursos a seu alcance para enfrentar o bloqueio naval dos Estados Unidos, imposto em retaliação ao cerco iraniano no Estreito de Ormuz.

"Certamente não vamos tolerar estas ações e utilizaremos todos os meios disponíveis para enfrentar a agressão americana", declarou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Esmaeil Baqaei, em uma entrevista coletiva.

A guerra entre Irã e Estados Unidos começou em 28 de fevereiro, quando ataques americanos e israelenses mataram o líder supremo da República Islâmica, o aiatolá Ali Khamenei.

O conflito se ampliou depois que o Irã respondeu com ataques de mísseis e drones em toda a região e, em seguida, com a participação de grupos militantes apoiados por Teerã no Líbano, Iêmen e Iraque.

Em meio a esse confronto, os tribunais iranianos exigem que os Estados Unidos paguem 290 bilhões de dólares (R$ 1,7 trilhão de reais) como indenização "por danos e prejuízos", declarou Hasan Abdolianpur, chefe do centro de advogados do Poder Judiciário, segundo a televisão estatal.

Ele também afirmou que foram apresentadas várias ações contra as nações árabes do Golfo por "permitirem que seu território seja utilizado pelos Estados Unidos para lançar ataques contra o Irã".

O Estreito de Ormuz virou o centro do conflito, enquanto o Irã prossegue com os esforços para bloquear a rota marítima vital para o abastecimento de petróleo e gás.

Em resposta, as forças dos Estados Unidos implementaram um cerco aos portos iranianos. Posteriormente, Washington anunciou uma série de sanções econômicas e estabeleceu um grupo de trabalho para interromper as rotas terrestres em direção ao Irã.

"É necessário levar em consideração que o que os americanos descreveram como sanções econômicas, um bloqueio econômico e um bloqueio naval constitui, sem dúvida, um ato de agressão militar contra o Irã", afirmou Baqaei.

"Nestas circunstâncias, o Irã tem o direito, de acordo com o Artigo 51 da Carta da ONU, de utilizar qualquer meio a seu alcance para se defender".

Os esforços diplomáticos para resolver a crise permanecem estagnados, especialmente desde o colapso de um acordo de junho que estabelecia um mapa do caminho para uma solução permanente.

O Irã afirmou que Ormuz poderia ser reaberto em um prazo de dois dias, mas somente se Washington aceitar sua lista de exigências, que inclui o fim do bloqueio.

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