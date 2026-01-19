A- A+

MUNDO Irã promete volta gradual da internet e clemência a jovens manifestantes "enganados" No domingo, foi restabelecido brevemente um acesso limitado à internet para alguns sites estrangeiros como o Google

O acesso à internet no Irã voltará ao normal de forma gradual esta semana, após 11 dias de corte, declarou, nesta segunda-feira (19), um funcionário iraniano, enquanto a polícia prometeu clemência aos manifestantes "enganados" que se juntaram aos protestos antigovernamentais.

"A internet voltará ao normal de forma gradual nesta semana", declarou, nesta segunda-feira, à televisão estatal, Hossein Afshin, vice-presidente iraniano de Ciência, Tecnologia e Economia do Conhecimento.

No domingo, foi restabelecido brevemente um acesso limitado à internet para alguns sites estrangeiros como o Google, mas, até esta segunda-feira, ainda era impossível abrir links a partir dos resultados de busca.

Por outro lado, o chefe da polícia nacional prometeu punições mais leves aos manifestantes caso se entreguem no prazo de três dias, pois considera que há pessoas que foram enganadas para aderirem aos protestos.

"Os jovens que se envolveram involuntariamente nos protestos são considerados indivíduos que foram enganados, não soldados inimigos", e "serão tratados com indulgência pelo sistema da República Islâmica", declarou Ahmad-Reza Radan à televisão estatal, acrescentando que eles têm "no máximo três dias" para se entregar.

