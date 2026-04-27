A- A+

Guerra no Oriente Médio Irã propõe fim do bloqueio de Ormuz caso EUA tirem programa nuclear das negociações "Temos todas as cartas. Se eles quiserem conversar, podem vir até nós ou nos ligar", disse Trump, em entrevista ao canal Fox News, no domingo, 26

O Irã propôs acabar com o bloqueio do Estreito de Ormuz em troca da retirada do programa nuclear do país das negociações com os Estados Unidos, informaram dois oficiais com conhecimento das conversas.

O Irã também quer que os Estados Unidos encerrem o bloqueio aos portos do país, segundo os oficiais, que falaram sob condição de anonimato.

A nova proposta foi repassada aos Estados Unidos pelo Paquistão e provavelmente não será aceita pelo presidente americano, Donald Trump, que pretende garantir o fim do programa atômico iraniano como parte de um acordo para reabrir o Estreito de Ormuz e tornar o cessar-fogo permanente.

"Temos todas as cartas. Se eles quiserem conversar, podem vir até nós ou nos ligar", disse Trump, em entrevista ao canal Fox News, no domingo, 26.

O site de notícias Axios foi o primeiro a relatar a proposta do Irã. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Veja também