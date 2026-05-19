A- A+

Guerra no Oriente Médio Irã: Proposta enviada aos EUA inclui fim de sanções e direito a enriquecimento nuclear De acordo com a IRNA, Gharibabadi apresentou aos deputados um relatório sobre o andamento das negociações com Washington e sobre a proposta encaminhada pela República Islâmica aos americanos

O Irã apresentou aos Estados Unidos uma proposta que inclui a manutenção do direito ao enriquecimento de urânio, o fim das sanções unilaterais e a retirada das forças americanas do entorno do território iraniano, segundo a agência estatal IRNA. As demandas foram detalhadas nesta terça-feira (19) pelo vice-ministro iraniano para Assuntos Jurídicos e Internacionais, Kazem Gharibabadi, durante reunião da Comissão de Segurança Nacional e Política Externa do Parlamento.

De acordo com a IRNA, Gharibabadi apresentou aos deputados um relatório sobre o andamento das negociações com Washington e sobre a proposta encaminhada pela República Islâmica aos americanos. O vice-ministro afirmou ainda que os negociadores iranianos seguem comprometidos com princípios considerados essenciais para preservar os interesses nacionais e a autoridade do regime.

Entre os principais pontos da proposta iraniana estão a defesa do direito ao enriquecimento de urânio e ao desenvolvimento de um programa nuclear pacífico, além do encerramento da guerra "em todas as frentes", incluindo o Líbano. O texto também pede o fim do bloqueio marítimo imposto pelos Estados Unidos, a liberação de ativos iranianos congelados e compensações pelos danos causados pela "guerra imposta" por Washington, voltadas à reconstrução do país.

Segundo a IRNA, o pacote ainda inclui a exigência de encerramento de todas as sanções unilaterais e das resoluções do Conselho de Segurança da ONU relacionadas ao Irã, além da retirada das forças americanas das áreas ao redor da República Islâmica.

A reunião também abordou os desdobramentos das negociações entre Teerã e Washington, a recente reunião de chanceleres do Brics na Índia e a visita do ministro do Interior do Paquistão ao Irã.

Na segunda, 18, o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que o país está em "negociações sérias" com os iranianos e que há a expectativa de que um acordo "muito aceitável" seja alcançado.

Veja também