MUNDO Irã quer mediar conflito entre Afeganistão e Paquistão O Irã ofereceu ajuda para "facilitar o diálogo" entre o Afeganistão e o Paquistão com o objetivo de resolver o conflito entre as nações

O Irã ofereceu ajuda para "facilitar o diálogo" entre o Afeganistão e o Paquistão com o objetivo de resolver o conflito entre as nações, após Islamabad declarar "guerra aberta" contra o governo talibã e realizar ataques aéreos em Cabul.



"A República Islâmica do Irã está pronta para fornecer toda a assistência necessária para facilitar o diálogo e contribuir para melhorar o entendimento e a cooperação entre os dois países", disse o ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi, em uma publicação no X.









Na nota, Araghchi cita o Ramadã, que neste ano é celebrado de 17 de fevereiro a 19 de março, mês sagrado islâmico compreendido como um período de autopurificação, caridade e devoção a Deus.



"Durante o mês sagrado do Ramadã, é apropriado que o Afeganistão e o Paquistão administrem e resolvam as diferenças existentes no âmbito da boa vizinhança e por meio do diálogo", avalia.

