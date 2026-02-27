Irã quer mediar conflito entre Afeganistão e Paquistão
O Irã ofereceu ajuda para "facilitar o diálogo" entre o Afeganistão e o Paquistão com o objetivo de resolver o conflito entre as nações
O Irã ofereceu ajuda para "facilitar o diálogo" entre o Afeganistão e o Paquistão com o objetivo de resolver o conflito entre as nações, após Islamabad declarar "guerra aberta" contra o governo talibã e realizar ataques aéreos em Cabul.
"A República Islâmica do Irã está pronta para fornecer toda a assistência necessária para facilitar o diálogo e contribuir para melhorar o entendimento e a cooperação entre os dois países", disse o ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi, em uma publicação no X.
Na nota, Araghchi cita o Ramadã, que neste ano é celebrado de 17 de fevereiro a 19 de março, mês sagrado islâmico compreendido como um período de autopurificação, caridade e devoção a Deus.
"Durante o mês sagrado do Ramadã, é apropriado que o Afeganistão e o Paquistão administrem e resolvam as diferenças existentes no âmbito da boa vizinhança e por meio do diálogo", avalia.