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Guerra no Oriente Médio

Irã reafirma que não reabrirá Estreito de Ormuz sem concessões dos EUA

País mantém conversas separadas com Omã sobre o trânsito pelo estreito, inclusive sobre a possível criação de um corredor temporário de navegação

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Irã reafirma que não reabrirá Estreito de Ormuz sem concessões dos EUAIrã reafirma que não reabrirá Estreito de Ormuz sem concessões dos EUA - Foto: Nasa/Divulgação

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã reafirmou que o país não reabrirá o Estreito de Ormuz até que Washington atenda às condições iranianas. "Cabe ao lado dos EUA parar e reparar suas ações ilegais e destrutivas", disse Esmail Baghaei nesta segunda-feira, 10, ao mencionar o bloqueio americano a portos iranianos.

O Irã quer que os EUA suspendam o bloqueio, paguem indenizações pelos danos de guerra acumulados ao longo de meses, retirem as sanções econômicas e liberem ativos iranianos congelados.

O fechamento do Estreito de Ormuz - via marítima por onde normalmente passa cerca de um quinto do petróleo comercializado no mundo - tornou-se a consequência mais duradoura do conflito no Oriente Médio, iniciado há mais de cinco meses. O impasse mantém os preços de energia no centro da política americana às vésperas das eleições de meio de mandato de novembro.

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O Irã mantém conversas separadas com Omã sobre o trânsito pelo estreito, inclusive sobre a possível criação de um corredor temporário de navegação. Mas afirma que qualquer reabertura efetiva depende de negociações com os EUA.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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