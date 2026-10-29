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Negociações Irã recebe carta do vice-presidente dos EUA Contato de JD Vance busca retomar negociações, enquanto Teerã exige cumprimento de condições para avançar no diálogo

O Irã recebeu uma carta enviada pelo vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, mas ainda não respondeu ao documento, informaram nesta quinta-feira (28) as agências de notícias iranianas, em meio a uma tentativa de retomar as negociações e pôr fim à guerra no Oriente Médio.

A agência Fars, que cita uma fonte familiarizada com o assunto, afirma que Vance enviou a carta a Mohsen Rezaei, secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, que ainda não respondeu.

A agência Tasnim acrescenta que Teerã exige que os Estados Unidos "respeitem as sete condições que impôs" para dar prosseguimento às negociações.

O jornal americano Wall Street Journal (WSJ) informou na quarta-feira sobre esta carta destinada a relançar as negociações, em um momento em que Estados Unidos e Israel têm multiplicado, nos últimos dias, as ameaças de novos ataques.

Segundo o jornal, "Vance avalia se Teerã e Washington podem encontrar pontos de convergência suficientes para convencer (o presidente Donald) Trump a não dar a ordem de um ataque breve e intenso contra o Irã nas próximas semanas".

Não se trata "de um acordo de paz", e sim de "um possível marco de negociações", afirma o jornal.

Essa carta foi enviada a pedido de Trump, segundo uma das fontes do WSJ. Porém, ao ser questionado, o presidente republicano negou estar por trás dessa iniciativa.

O chefe da diplomacia iraniana, Abbas Araghchi, havia indicado na quarta-feira que seu país seguia dialogando com os mediadores sobre seu plano para reabrir o Estreito de Ormuz.

O Irã insistiu em setembro que condicionava sua reabertura, principalmente, a um cessar-fogo em todo o Oriente Médio, ao desbloqueio de seus ativos retidos no exterior, ao levantamento das sanções que atingem seu setor petrolífero e ao fim do bloqueio naval americano contra seus portos.

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