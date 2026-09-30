A- A+

Conflito Irã recebeu resposta oficial dos Estados Unidos à proposta para acabar com a guerra Há alguns dias, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, rejeitou a proposta iraniana, mas Teerã seguia aguardando uma resposta oficial por meio do Catar, que atua como mediador

As autoridades iranianas afirmaram nesta quarta-feira (30) que receberam uma resposta formal dos Estados Unidos à sua proposta para acabar com o conflito no Oriente Médio, informou a imprensa estatal, que não revelou o conteúdo.

"Na reunião do conselho de ministros celebrada hoje, o ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, apresentou a proposta da parte americana ao presidente Massoud Pezeshkian", declarou à agência oficial Irna a porta-voz do governo, Fatemeh Mohajerani.

Há alguns dias, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, rejeitou a proposta iraniana, mas Teerã seguia aguardando uma resposta oficial por meio do Catar, que atua como mediador.

Após mais de sete meses de conflito e bloqueio diplomático, as negociações indiretas entre americanos e iranianos foram retomadas na semana passada à margem da Assembleia Geral da ONU, mas o desfecho continua extremamente incerto.

O Irã afirma que apresentou sete condições para acabar com as hostilidades e reabrir o estratégico Estreito de Ormuz, principal foco de divergência na guerra.

Nem todas as condições são conhecidas publicamente, mas foi divulgado que Teerã exige o fim das hostilidades em todas as frentes de batalha do Oriente Médio, incluindo o Líbano, onde Israel enfrenta o movimento pró-iraniano Hezbollah.

Também exige o desbloqueio de seus ativos congelados no exterior e o fim das sanções que afetam o setor petrolífero.

O Irã fechou o Estreito de Ormuz no início da guerra, com os ataques de Israel e Estados Unidos, no fim de fevereiro.

O governo dos Estados Unidos respondeu alguns meses depois com a imposição de um bloqueio aos portos iranianos, uma medida que afeta as exportações de petróleo bruto de Teerã.

Uma calma relativa foi observada na região nas últimas semanas. As forças militares dos Estados Unidos não atacam o Irã desde 1º de setembro, mas algumas embarcações são alvos frequentes no Estreito de Ormuz.

Washington, no entanto, intensificou a guerra econômica contra o Irã, com sanções às companhias aéreas iranianas e a promessa de adotar uma postura inflexível com as empresas estrangeiras que prestam assistência a tais grupos.

Veja também