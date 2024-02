Irã reduz efetivo em países vizinhos e sinaliza recuo após morte de soldados dos EUA na Jordânia

A- A+

Em meio ao aprofundamento dos conflitos no Oriente Médio, o Irã começou a retirar parte do efetivo que mantém em países vizinhos e a adotar precauções para evitar embates diretos com forças de Israel e do Ocidente, sobretudo dos Estados Unidos, apontaram fontes de inteligência nesta quinta-feira, um dia após o líder da Guarda Revolucionária iraniana afirmar que o país não quer se envolver em nenhuma guerra.

Visto como principal articulador e fornecedor de armamento para uma série de grupos paramilitares que atuam em países da região, como o Hamas, em Gaza, e os houthis, no Iêmen, o regime dos aiatolás também realizou atividades militares em meio à crise regional, bombardeando posições inimigas na Síria, Iraque e Paquistão, apenas neste mês.

A morte de soldados americanos na Jordânia, após um ataque promovido pela Resistência Islâmica no Iraque, um grupo de milícias apoiadas pelo Irã no país vizinho, parece ter provocado uma mudança no cálculo estratégico do país, segundo fontes ocidentais, em meio a temores de uma retaliação direta contra seu território ou a oficiais de suas forças em países próximos.

Fontes ouvidas pela agência de notícias britânica Reuters afirmaram que a Guarda Revolucionária chamou de volta a Teerã seus oficiais de maior patente na Síria, para evitar perdas em ataques aéreos de Israel na região. Ainda de acordo com as mesmas fontes, grupos xiitas em outros países também devem perder seus reforços iranianos diante da preocupação com possíveis represálias direcionadas aos oficiais ligados ao regime.

Partes de informações creditadas à inteligência dos EUA, citadas por oficiais à rede CNN, apontam que a liderança política do Irã acendeu um alerta após o ataque na Jordânia, mas que esta não seria a única preocupação. Outra questão no radar seria a continuidade dos ataques promovidos pelos houthis do Iêmen contra navios no Mar Vermelho — atualmente combatidos por uma coalizão internacional liderada pelos EUA.

Embora tenham se posicionado favoravelmente aos ataques por diversas vezes, dentro do contexto da resistência islâmica ao ataque de Israel contra Gaza, autoridades iranianas estariam preocupadas em incomodar os interesses comerciais de China e Índia, parceiros econômicos vitais do país, que utilizam a rota de navegação para exportar produtos para a Europa.

Em um pronunciamento na quarta-feira, o chefe da Guarda Revolucionária disse que o Irã “não procurava a guerra”, no que foi lido como um sinal de que não iria aumentar as tensões com os EUA. Em contrapartida, ele disse que Teerã estava preparado para responder se fosse atacado.

— Ouvimos palavras ameaçadoras de autoridades americanas —disse o general Hossein Salami, comandante-chefe da organização militar, segundo a mídia estatal iraniana. — Vocês nos testaram e nós nos conhecemos. Não deixaremos nenhuma ameaça sem resposta.

Os comentários vieram após o presidente americano, Joe Biden, dizer que havia decidido como retaliar o ataque na Jordânia, sem detalhar os alvos ou métodos da resposta.

O Irã negou ter ordenado ataques aos EUA forças, incluindo o ataque de drones na Jordânia. E num aparente sinal de que tenta conter as tensões, o Kataib Hezbollah, a milícia que os EUA dizem estar por trás do ataque na Jordânia, disse na terça-feira que suspenderia as suas operações militares no Iraque.

A declaração surpresa indicou que a milícia estava sob pressão tanto do Irão como do Iraque.

