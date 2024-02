Irã reduz estoque de armas nucleares pela primeira vez desde 2021

A- A+

O Irã reduziu seu estoque de material nuclear próximo ao grau de armamento nos últimos três meses e meio, informou o órgão de vigilância atômica da Organização das Nações Unidas (ONU) nesta segunda-feira, 26.



Em seu relatório trimestral confidencial, enviado nesta segunda aos Estados membros, a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) disse que o Irã reduziu seu estoque de urânio enriquecido a 60% em 6,8 quilos, para 121,5 quilos, desde o final de outubro



O Irã ainda tem material de grau próximo ao de armas suficiente para abastecer quase três armas nucleares, destacando seu status como um estado limiar de armas nucleares, afirma o órgão.

No entanto, ao diluir parte de seu urânio enriquecido a 60% nas últimas semanas em material de grau inferior, seu estoque caiu pela primeira vez desde que começou a produzir o combustível nuclear de 60% em 2021.



A decisão iraniana de reduzir seu estoque de combustível nuclear ocorre no momento em que milícias apoiadas pelo Irã estão envolvidas em confrontos com Israel e os EUA em todo o Oriente Médio.



Também ocorre no momento em que Washington e seus parceiros europeus estão em dúvida sobre como responder ao programa nuclear em expansão do Irã. Fonte: Dow Jones Newswires

Veja também

PROUNI MEC divulga nesta terça-feira segunda chamada do Prouni