Irã registra novos casos de intoxicação de estudantes

A- A+

Novos casos de intoxicação de estudantes iranianas foram relatados neste sábado (04) em pelo menos cinco províncias, segundo a imprensa local. Estes eventos misteriosos comovem o país há várias semanas.

As agências de notícia Tasnim e Mehr informaram que dezenas de meninas foram levadas para hospitais das províncias de Hamedan (oeste), Zanjan e Azerbaijão Oriental (noroeste), Fars (sul) e Alborz (norte). Apesar dos problemas respiratórios, náuseas e dores de cabeça, o estado de saúde das alunas não é grave.

Centenas de casos de envenenamento por gás foram registrados nos últimos três meses em diversos estabelecimentos, principalmente na cidade sagrada de Qom. Os pais das jovens pedem providências às autoridades.

O presidente iraniano Ebrahim Raisi ordenou na sexta-feira (03) aos Ministérios do Interior e de Inteligência que "impeçam a conspiração do inimigo, que pretende criar o medo e desespero na população". O líder não indicou, entretanto, a identidade deste "inimigo".

A diplomacia alemã lançou na sexta-feira um apelo para o esclarecimento de "todos os casos". As autoridades iranianas criticaram o ato como ingerência nos assuntos do país.

O Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos também pediu uma "investigação transparente" e que as conclusões sejam públicas.

O governo anunciou uma investigação sobre a origem do envenenamento, mas nenhuma prisão foi feita até o momento.

Na semana passada, um funcionário do Ministério da Saúde afirmou que "algumas pessoas" tentavam "fechar todas as escolas, especialmente as femininas". Esta versão não foi confirmada por outros funcionários.

Veja também

guerra na ucrânia Ministro da Defesa russo visita front na Ucrânia enquanto a pressão aumenta em Bakhmut