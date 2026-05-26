Ter, 26 de Maio

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça26/05/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
ORIENTE MÉDIO

Irã registra "restabelecimento parcial" da internet após corte de três meses, diz organização

Ainda não se sabe se a conexão será mantida, afirma a empresa de cibersegurança Netblocks

Reportar Erro
Irã registra "restabelecimento parcial" da internet após corte de três meses, diz organizaçãoIrã registra "restabelecimento parcial" da internet após corte de três meses, diz organização - Foto: Ibrahim Amro / AFP

As autoridades iranianas restabeleceram parcialmente o acesso à internet no Irã após um corte de quase três meses em meio ao conflito em curso com os Estados Unidos e Israel, informou a empresa de cibersegurança Netblocks nesta terça-feira (26).

"As métricas em tempo real indicam um restabelecimento parcial da conectividade com a internet" no Irã no 88º dia, afirmou a Netblocks na rede X, acrescentando que "não está claro" se a conexão será mantida após o "mais longo" apagão nacional de internet já registrado.

Leia também

• Irã acusa EUA de ter violado o cessar-fogo nas últimas 48 horas

• Irã diz ter derrubado drone dos EUA no Golfo Pérsico e ameaça reagir a violações de cessar-fogo

• Irã: Khamenei diz que EUA não terão "refúgio" para bases militares no Oriente Médio

Reportar Erro

Veja também

Newsletter