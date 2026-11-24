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Conflito Irã reitera ameaças de alastrar batalha para fora do escopo regional Em meio aos discursos duros de representantes de Teerã, um projétil lançado pelos rebeldes houthis do Iêmen - grupo apoiado pelo Irã - atingiu, na terça-feira, a torre mais alta da capital da Arábia Saudita

Representantes do Irã mantiveram ameaças de ampliação do conflito para fora das fronteiras do Oriente Médio nesta terça-feira (24) evidenciando que as tensões prosseguem e perduram as divergências para se chegar a um acordo para encerrar o conflito dos Estados Unidos e Israel contra o Irã.

O comandante chefe do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica (IRGC) do Irã, Ahmad Vahidi, disse que "o inimigo precisa saber que a próxima batalha não será mais regional".

"Como disse o Líder da Revolução, hoje a guerra não será mais puramente regional, e poderemos testemunhar o desenvolvimento da batalha onde quer que seja necessário", disse Vahidi, reiterando que as forças iranianas permanecem firmes em suas posições e mais fortes do que nunca no campo de batalha.

"Os planos de Trump e de sua equipe derrotada para bloquear o Irã são tão delirantes e fúteis quanto sua estratégia de guerra fracassada", disse o secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, o general Mohsen Rezaei, no X.

Segundo Rezaei, a nação iraniana, as forças armadas e todo o aparato estatal permanecem firmemente determinados a romper o bloqueio e responder com toda a força a qualquer nova agressão.

Em meio aos discursos duros de representantes de Teerã, um projétil lançado pelos rebeldes houthis do Iêmen - grupo apoiado pelo Irã - atingiu, na terça-feira, a torre mais alta da capital da Arábia Saudita pela segunda vez em menos de uma semana, causando novos danos ao edifício que abriga o fundo soberano do reino.

Segundo o Financial Times, onze pessoas ficaram feridas no ataque à torre que abriga Fundo de Investimento Público (PIF), que tem US$ 900 bilhões de ativos sob gestão.

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