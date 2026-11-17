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guerra Irã reivindica ataque contra base americana no Bahrein Ataque foi o primeiro do Irã contra um país do Golfo desde o início de setembro

Várias explosões foram ouvidas nesta terça-feira (17) no Bahrein, ao mesmo tempo que o Irã anunciou um ataque com drones contra uma base militar dos Estados Unidos neste país do Golfo, alvo frequente de ataques desde o início da guerra no Oriente Médio.

A Guarda Revolucionária, o exército ideológico do Irã, informou que atacou, com drones de combate, "um sistema de radar operado por forças americanas" na base aérea de Sheikh Isa, em resposta às "repetidas violações do espaço aéreo iraniano por parte de drones do Exército dos Estados Unidos".

Jornalistas da AFP ouviram explosões perto da capital do Bahrein, Manama.

Os confrontos entre Estados Unidos e Irã estão em pausa desde setembro, mas na sexta-feira e no domingo a Guarda Revolucionária reivindicou ataques contra sistemas de radar americanos no Bahrein.

O ataque de sexta-feira foi o primeiro do Irã contra um país do Golfo desde o início de setembro.

Por sua vez, o Exército dos Estados Unidos afirmou que interceptou e derrubou os dois drones lançados na sexta-feira pelas forças iranianas, enquanto o Exército do Bahrein anunciou ter interceptado o ataque de domingo.

O Bahrein, que abriga uma importante base naval americana, é um dos países do Golfo que sofreu vários ataques de Teerã desde o início da guerra no Oriente Médio, desencadeada pelos bombardeios dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã em 28 de fevereiro.

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