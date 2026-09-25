Irã rejeita acusações feitas pela Colômbia e cita medidas após rompimento diplomático
Segundo Teerã, a medida teria sido tomada "exclusivamente sob influência do regime sionista Israel e dos Estados Unidos"
O Ministério das Relações Exteriores do Irã rejeitou nesta sexta-feira (25) as acusações feitas pela Colômbia para justificar o rompimento das relações diplomáticas e afirmou que adotará "as medidas necessárias" diante do que classificou como postura "injustificada e hostil" de Bogotá.
Em comunicado, a chancelaria iraniana condenou as acusações contra integrantes das forças armadas do país e afirmou que "nenhuma das alegações apresentadas pelo governo colombiano para justificar essa decisão é válida ou lógica". Segundo Teerã, a medida teria sido tomada "exclusivamente sob influência do regime sionista Israel e dos Estados Unidos".
O ministério também acusou o governo colombiano de estar sob influência de cartéis de drogas e de integrar redes de tráfico internacional de entorpecentes. "Esse tipo de transferência hipócrita de responsabilidade não pode eximir o governo colombiano de sua responsabilidade internacional pela participação no tráfico de grandes carregamentos de drogas para diferentes partes do mundo, inclusive para o Irã", afirmou.
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Teerã citou uma recente apreensão de 55 quilos de cocaína colombiana na capital iraniana e alegou que a carga teria sido enviada por uma rede ligada a pessoas influentes da Colômbia. O governo iraniano pediu que Bogotá coopere para identificar os envolvidos.
A Colômbia anunciou o rompimento das relações diplomáticas com o Irã alegando supostos vínculos de Teerã com grupos "terroristas e narcoterroristas", e também classificou a Guarda Revolucionária Islâmica iraniana (IRGC, na sigla em inglês) como "grupo terrorista".