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guerra no irã

Irã rejeitou proposta de paz dos EUA, afirma televisão pública iraniana

"O Irã respondeu negativamente à proposta americana", afirmou a Press TV

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Mais de 3 milhões de deslocados no Irã desde o início da guerraMais de 3 milhões de deslocados no Irã desde o início da guerra - Foto: Ibrahim Amro / AFP

A televisão estatal iraniana, citando um oficial não identificado, afirmou nesta quarta-feira (25) que o Irã rejeitou o plano de paz proposto pelos Estados Unidos para pôr fim a quase um mês de guerra.

"O Irã respondeu negativamente à proposta americana", afirmou a Press TV, um canal estatal em língua inglesa voltado para o público internacional. "A guerra terminará quando o Irã decidir terminá-la, e não quando Trump decidir", acrescentou, transmitindo as declarações do oficial iraniano, que falou sob condição de anonimato.

 

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