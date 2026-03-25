A- A+

guerra no irã Irã rejeitou proposta de paz dos EUA, afirma televisão pública iraniana "O Irã respondeu negativamente à proposta americana", afirmou a Press TV

A televisão estatal iraniana, citando um oficial não identificado, afirmou nesta quarta-feira (25) que o Irã rejeitou o plano de paz proposto pelos Estados Unidos para pôr fim a quase um mês de guerra.

"O Irã respondeu negativamente à proposta americana", afirmou a Press TV, um canal estatal em língua inglesa voltado para o público internacional. "A guerra terminará quando o Irã decidir terminá-la, e não quando Trump decidir", acrescentou, transmitindo as declarações do oficial iraniano, que falou sob condição de anonimato.





Veja também