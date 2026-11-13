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Guerra no Oriente Médio

Irã relata explosão de navio carregado de GNL em Ormuz e de sistema de radar dos EUA no Bahrein

No mesmo conjunto de declarações, a Fars também atribuiu ao comando do IRGC uma retórica de escalada

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Irã relata explosão de navio carregado de GNL em OrmuzIrã relata explosão de navio carregado de GNL em Ormuz - Foto: Giuseppe Cacace/AFP

A Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC, em inglês) afirmou nesta sexta-feira (13) que um navio carregado de gás natural liquefeito (GNL) sofreu "uma enorme explosão" e pegou fogo a leste do Estreito de Ormuz após atingir uma mina naval. Segundo a agência iraniana Fars, que citou a assessoria de imprensa da Marinha da IRGC, a embarcação teria ignorado alertas e tentado cruzar por uma rota "não autorizada e perigosa" ao sul do estreito.

No mesmo conjunto de declarações, a Fars também atribuiu ao comando do IRGC uma retórica de escalada. O comandante-chefe Ahmad Vahidi afirmou que o "inimigo" deveria aprender com "derrotas sucessivas" e que "lições maiores" estariam a caminho, em referência velada aos Estados Unidos, acrescentando que "a menor agressão contra Teerã será respondida com golpes "horríveis e dolorosos".

Horas depois, o IRGC anunciou ter atacado um sistema de radar de alerta antecipado dos EUA no Bahrein. De acordo com a AFP, caças da Força Aeroespacial iraniana teriam atacado e destruído o radar na ilha, em retaliação a ataque americano contra uma torre de telecomunicações em Sirik, cidade portuária no sul do Irã. Até o momento, não havia confirmação independente do bombardeio por parte de Manama ou de Washington, segundo a agência.

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Em paralelo ao aumento de tensão no Golfo, o Wall Street Journal relatou nesta sexta-feira que o Irã vem intensificando ações no ciberespaço com efeitos no mundo físico, com episódios recentes envolvendo, entre outros alvos, redes de navios-tanque e infraestruturas civis, segundo especialistas e autoridades ouvidos pelo jornal.

Desde o verão do Hemisfério Norte, casos de ataques hackers contra estações de água no Meio-Oeste dos EUA, navios-tanque com destino ao Texas e centenas de refrigeradores em supermercados foram registrados e levantaram suspeita de participação de Teerã, conforme o WSJ. Antes visto como ameaça de "segunda linha", o Irã estaria ampliando alvos e métodos ao combinar técnicas de apagamento de dados e de invasão a controladores logísticos programáveis - usados para automatizar processos industriais.

Autoridades americanas e israelenses alertaram, segundo o jornal, sobre a atuação de grupos associados ao Irã, como o CyberAv3ngers, e lembra que a agência americana CISA já vinculou o grupo a ataques contra sistemas Unitronics.

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