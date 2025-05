Irã responsabilizará EUA por qualquer ataque israelense contra instalações nucleares

A- A+

O Irã responsabilizará os Estados Unidos por qualquer ataque israelense às suas instalações nucleares, alertou o chefe da diplomacia iraniana, Abbas Araqchi, em uma carta ao secretário-geral das Nações Unidas, Antonio Guterres, divulgada nesta quinta-feira (22).

"No caso de um ataque às instalações nucleares da República Islâmica do Irã pelo regime sionista, o governo americano (...) arcará com a responsabilidade legal", escreveu Araqchi, após reportagens do canal americano CNN sobre supostos preparativos militares israelenses contra o Irã.

O chanceler iraniano emitiu este alerta antes de uma nova rodada de negociações com os Estados Unidos na sexta-feira em Roma.

Teerã e Washington, em desacordo desde a revolução islâmica de 1979, iniciaram negociações em 12 de abril sobre o programa nuclear do Irã.

Representantes de ambos os países se reunirão na Itália na sexta-feira como parte de uma quinta rodada de negociações, mediada pelo sultanato de Omã.

A CNN, citando várias autoridades americanas sob condição de anonimato, informou nesta quinta-feira que Israel está preparando ataques contra as instalações nucleares da República Islâmica.

O Irã não reconhece o Estado de Israel e frequentemente o chama de "regime sionista".

"O Irã alerta firmemente contra qualquer aventura do regime sionista e responderá decisivamente a qualquer ameaça ou ato ilegal", enfatizou o ministro das Relações Exteriores iraniano em sua carta.

"Se o regime sionista delirante cometer um ato imprudente e lançar um ataque, receberá uma resposta devastadora e decisiva em sua pequena geografia vulnerável", disse o porta-voz da Guarda Revolucionária, general Ali Mohammad Naini, citado pela agência de notícias Isna.

O Irã e os Estados Unidos expressaram publicamente seu desacordo sobre a questão do enriquecimento de urânio, uma atividade que Teerã alega ser parte de um programa civil.

