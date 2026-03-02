Seg, 02 de Março

ATAQUE

Irã retoma ataques contra Israel e IDF enviam alerta para civis na região

As Forças de Defesa citam que o Comando da Defesa Civil de Israel enviou um alerta preventivo diretamente para telefones celulares nas áreas afetadas

Colunas de fumaça se elevam após o bombardeio israelense aos subúrbios do sul de Beirute em 2 de março de 2026.Colunas de fumaça se elevam após o bombardeio israelense aos subúrbios do sul de Beirute em 2 de março de 2026. - Foto: Ibrahim Amro / AFP

As Forças de Defesa de Israel (IDF) identificaram, por volta das 12h30 desta segunda-feira, pelo horário de Brasília, mísseis lançados do Irã em direção ao território israelense, e os sistemas de defesa de Israel estão operando para interceptar a ameaça, informaram em mensagem via Telegram. Pouco antes, as IDF haviam anunciado ataques contra o Líbano, visando alvos do Hezbollah.

Na mensagem, as IDF citam que o Comando da Defesa Civil de Israel enviou um alerta preventivo diretamente para telefones celulares nas áreas afetadas e solicitaram ao público que aja "com responsabilidade e siga as instruções" de permanecer em um espaço protegido e permanecer no local até novo aviso.

