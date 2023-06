A- A+

mundo Irã se juntará à aliança de Xangai, com China e Rússia Além da OCS, Teerã quer se integrar rapidamente a organização Brics

O Irã se juntará à Organização de Cooperação de Xangai (OCS), uma aliança regional que também inclui China e Rússia, na próxima semana, disse o chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, nesta sexta-feira (30).

"Na próxima reunião do comitê de chefes de Estado (da OCS), que acontecerá em 4 de julho, a adesão plenária do Irã será formalizada", disse Lavrov em Moscou.

Nenhum encontro também será assinado um memorando com as "obrigações" da Belarus, aliada da Rússia, que "também lançará um processo para participar plenamente" à OCS, acrescentou o ministro das Relações Exteriores da Rússia.

A OCS, criada em junho de 2001, reúne atualmente oito países: Rússia, China, Cazaquistão, Tadjiquistão, Quirguistão, Uzbequistão, Índia e Paquistão.

O Irã está altamente mobilizado para tentar reduzir seu isolamento internacional: fortaleceu os laços com seus vizinhos árabes e experimentou o forte com as potências ocidentais.

Além da OCS, Teerã quer se integrar rapidamente a organização Brics - com África do Sul, Brasil, China, Índia e Rússia.

O Irã, um simples observador da OCS desde 2005, conquistou sua adesão em uma cúpula da organização em 2021 no Tadjiquistão.

