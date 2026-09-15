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Guerra no Oriente Médio Irã se recusa a negociar com EUA enquanto suas condições não forem atendidas Presidente americano, Donald Trump, afirmou novamente que estava "aberto" a dialogar com Teerã

O chefe da principal instância de segurança do Irã rejeitou nesta terça-feira (15) qualquer diálogo com os Estados Unidos para acabar com a guerra enquanto suas condições não forem atendidas, depois que Donald Trump se mostrou "aberto" a negociar.

"Não se deixem distrair pelos sinais contraditórios do presidente americano, que oscila entre 'não há negociações' e 'estamos dispostos a dialogar' com o Irã", escreveu na rede social X o secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional, Mohsen Rezaei.

Don’t get distracted by the U.S. president’s mixed signals—from “no negotiations” to “we’re ready to talk.” The stakes around oil and the straits have changed. Damage control won’t stop what’s coming.

No talks until Iran’s conditions are met. Period! — محسن رضایی (@ir_rezaee) September 14, 2026

"Não haverá nenhuma negociação enquanto as condições do Irã não forem atendidas. Ponto final!", acrescentou Rezaei em uma mensagem em inglês que parece uma resposta direta às declarações de segunda-feira do presidente Trump.

O presidente americano afirmou novamente que estava "aberto" a dialogar com Teerã.

Teerã exige de Washington o fim definitivo da guerra e de qualquer agressão contra o Irã e seus aliados na região, incluindo o grupo Hezbollah no Líbano.

O regime iraniano reivindica ainda o fim do bloqueio imposto a seus portos, uma indenização integral pelos danos causados pela guerra, o fim das sanções que afetam sua economia e a liberação, sem condições, de seus ativos congelados no exterior.

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