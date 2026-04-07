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Conflito Irã: TV estatal informa que 14 milhões de pessoas se voluntariaram para a guerra Regime iraniano cortou o acesso do país à internet no início da guerra, o que dificultou a disseminação da mensagem

Uma emissora de televisão estatal do Irã informou nesta terça-feira (7) que 14 milhões de pessoas se voluntariaram para lutar contra os Estados Unidos e Israel caso o país seja invadido por terra. O Irã tem cerca de 90 milhões de habitantes.

Na semana passada, o presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, disse que o número de voluntários tinha superado 7 milhões, em meio a uma campanha na mídia estatal e nos meios digitais.

O regime iraniano também convocou soldados aposentados, enquanto a força paramilitar Basij, ligada à Guarda Revolucionária Islâmica, começou a aceitar combatentes com pelo menos 12 anos de idade.

Alerta de Israel

As forças de Israel alertaram a população do Irã para evitar viagens de trem até a noite desta terça-feira, em um sinal de que lançará ataques contra a infraestrutura ferroviária do país nas próximas horas. O aviso foi divulgado em farsi na rede social X.

O regime iraniano, no entanto, cortou o acesso do país à internet no início da guerra, o que dificulta a disseminação da mensagem.

Ainda nesta terça, a mídia iraniana informou que uma sinagoga em Teerã foi atingida pelos ataques lançados pelos Estados Unidos e por Israel. O Irã abriga uma pequena colônia judaica. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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