Irã vê como positivas negociações com AIEA e diz aguardar finalização de documento conjunto

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baghaei, afirmou nesta segunda-feira, 8, que as negociações recentes entre Teerã e a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) tiveram um andamento positivo e que ainda se aguarda a finalização de um documento conjunto.

"Ainda não chegamos a uma conclusão final, mas o processo de diálogo tem sido positivo", disse ele em coletiva com a imprensa.

O diplomata destacou que os ataques às instalações nucleares do país por parte de Israel e dos Estados Unidos marcaram "um acontecimento único", o que exige ajustes no cumprimento das obrigações de salvaguardas. "Pela primeira vez, instalações nucleares de um país sob supervisão da Agência foram diretamente atacadas", afirmou.

Ele acrescentou que a AIEA agora chegou à "compreensão de que precisa ouvir e considerar" os pontos de vista do Irã.

Esmaeil também criticou trechos do relatório mais recente da AIEA, que classificou como "injustificável" a decisão do Irã de barrar a volta de inspetores após a retirada indevida de documentos confidenciais de Fordo para Viena. Para ele, a medida é "totalmente justificável", já que esses documentos "jamais deveriam ter saído das instalações iranianas".

