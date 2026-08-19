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MUNDO

Irã volta a alertar países do Golfo contra ajuda ao Exército dos Estados Unidos

A advertência acontece enquanto o porta-aviões USS George Washington está sendo novamente deslocado ao Oriente Médio para substituir o USS Abraham Lincoln

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O porta-aviões USS Abraham Lincoln (CVN 72), da classe Nimitz, será substituido pelo USS George WashingtonO porta-aviões USS Abraham Lincoln (CVN 72), da classe Nimitz, será substituido pelo USS George Washington - Foto: Hannah Tross / Marinha dos EUA / AFP

O Irã reiterou nesta quarta-feira (19) seu alerta aos países do Golfo contra qualquer apoio ao Exército dos Estados Unidos, que seria considerado como cumplicidade com as operações militares de Washington contra a República Islâmica, declarou o comandante das Forças Armadas iranianas.

"Queremos alertar: qualquer assistência ou facilitação prestada ao Exército agressor dos Estados Unidos equivale a uma participação nas operações militares americanas", afirmou o general Ali Abdollahi em um comunicado divulgado pela agência Mehr.

A guerra no Oriente Médio começou em 28 de fevereiro com uma campanha de bombardeios de Israel e dos Estados Unidos contra o Irã. Teerã respondeu com ataques contra os países do Golfo aliados de Washington, que abrigam bases militares americanas.

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"Parece improvável que um número tão grande de aviões militares, em particular aviões-tanque, se encontre em bases regionais sem o conhecimento dos países anfitriões", declarou o general iraniano.

A advertência acontece enquanto o porta-aviões USS George Washington está sendo novamente deslocado ao Oriente Médio para substituir o USS Abraham Lincoln.

Os países do Golfo "que publicaram diversas declarações afirmando que não autorizariam os Estados Unidos a utilizar seu território contra o Irã devem saber que estamos perfeitamente a par", completou o comandante das Forças Armadas iranianas.

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