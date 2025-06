A- A+

Guerra Irã volta a atacar Israel, que atinge alvos militares em Teerã, em terceiro dia de conflito Forças Armadas israelenses emitiram um alerta para que a população busque abrigo e disse atuar "onde for necessário para eliminar a ameaça" no território iraniano

O Irã voltou a atacar Israel na noite deste sábado. As Forças Armadas israelenses (IDF, na sigla em inglês) emitiram um alerta para que a população se proteja em abrigos após o lançamento dos mísseis iranianos.

Em paralelo, as IDF afirmaram que realizam bombardeios aéreos contra alvos militares em Teerã, onde já é madrugada de domingo, o que marca a entrada do terceiro dia de conflito no Oriente Médio.

No X, o exército israelense disse que milhões de pessoas estão fugindo para abrigos no Norte do país devido aos disparos. Em comunicado, o Comando da Defesa Civil instruiu os moradores israelenses a “permanecerem próximos a espaços protegidos”.

Em outra publicação, o porta-voz internacional das IDF, tenente-coronel Nadav Shoshani, afirmou que, enquanto as forças armadas “operam para interceptar mísseis lançados do Irã, a Força Aérea Israelense (IAF, da sigla em inglês) está atualmente atacando alvos militares em Teerã”.

No Telegram, um porta-voz das IDF disse que os ataques estão sendo realizados “onde for necessário para eliminar a ameaça”.

Já o exército iraniano publicou um vídeo dos mísseis lançados em direção a Israel e disse estar “sistematicamente desmantelando a capacidade do regime sionista de cometer genocídio e orquestrar o terror na Ásia Ocidental e em todo o mundo”.

Pouco antes, outra postagem já havia dito que “a Operação True Promise III entrou oficialmente em sua próxima fase”.

