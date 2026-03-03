Ter, 03 de Março

Guerra

Irã volta a bombardear Israel com drones e nova bateria de mísseis

O porta-voz da Guarda da Revolução Islâmica, Ebrahim Zolfaghari, anunciou que o Irã realizou ataques em larga escala, visando "60 alvos estratégicos" e "500 pontos militares" ligados aos Estados Unidos e Israel

Ataque contra embaixada dos EUA em Riade e bombardeios no Líbano e Irã no quarto dia de guerra Ataque contra embaixada dos EUA em Riade e bombardeios no Líbano e Irã no quarto dia de guerra  - Foto: Ibrahim Amro / AFP

O Irã lançou um novo ataque com mísseis e drones contra alvos em Israel, anunciou o porta-voz da Guarda da Revolução Islâmica, Ebrahim Zolfaghari, nesta terça-feira (3).

"A décima sexta onda da Operação Promessa Verdadeira-4 começou com o uso de um grande número de mísseis e drones da força aeroespacial no coração dos territórios ocupados", diz Zolfaghari em comunicado divulgado pela mídia estatal iraniana.

Ele ainda anunciou que o Irã realizou ataques em larga escala, visando "60 alvos estratégicos" e "500 pontos militares" ligados aos Estados Unidos e Israel.

