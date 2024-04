A- A+

MUNDO Irã x Israel: companhia aérea inglesa anuncia suspensão de voos para Tel Aviv por seis meses EasyJet anunciou que voos com origem ou destino em Tel Aviv estão suspensos até o dia 27 de outubro

A companhia aérea EasyJet anunciou suspensão de voos com origem ou destino em Tel Aviv por pelo menos seis meses, segundo a imprensa inglesa.



A companhia já havia divulgado que viagens para a região estavam suspensas até o dia 21 de abril. Outras empresas seguem anunciando reprogramações em voos, após o ataque de drones e mísseis feito pelo Irã ao território de Israel, na última semana.

Desde a semana passada, companhias aéreas começaram a anunciar suspensões e ajustes em seus voos, por conta do aumento da tensão no Oriente Médio.

Algumas companhias aéreas também decidiram redirecionar os seus voos, o que pode ocasionar aumento no tempo das viagens. A australiana Qantas, por exemplo, anunciou que seus aviões estão mudando de rumo para evitar o espaço aéreo iraniano.





A maior empresa aérea australiana, ajustou temporariamente seus voos diretos Perth-Londres para escalar em Cingapura para compensar o combustível extra necessário para redirecionar a região volátil.

O Grupo Lufthansa — que controla as companhias Lufthansa, Austrian Airlines e Swiss Internacional Airlindes — também suspendeu temporariamente os voos para diversas cidades do Oriente Médio. A empresa afirmou que retomaria os voos para as cidades de Tel Aviv, Arbil e Amã nesta terça-feira. Já os voos os para Beirute e Teerã foram interrompidos até a próxima quinta-feira, dia 18.

Em comunicado, o grupo afirmou ainda que continua avaliando a situação no Oriente Médio e segue em contato com as autoridades.

