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Oriente Médio Iranianas desafiam restrições e escolhem se vestir com mais liberdade Durante décadas, Senyari atendeu principalmente mulheres acostumadas com a moda recatada exigida pelo restrito código implementado pela revolução islâmica de 1979, que inclui cobrir a cabeça e o pescoço

Em sua loja no centro de Teerã, Pariya Senyari vende blusas e saias curtas que muitas mulheres iranianas hoje vestem nas ruas, mas continua exibindo roupas compridas na vitrine para evitar problemas com as autoridades.

Durante décadas, Senyari atendeu principalmente mulheres acostumadas com a moda recatada exigida pelo restrito código implementado pela revolução islâmica de 1979, que inclui cobrir a cabeça e o pescoço.

No entanto, a comerciante, aos 47 anos, hoje adapta sua oferta para atrair uma clientela mais jovem, que se veste de forma mais livre apesar das restrições vigentes.

"Não se pode mais obrigar essa nova geração a usar o véu, querem ser livres", diz Senyari.

O cumprimento das normas sobre o hijab passou a ser mais esporádico desde os protestos de 2022, desencadeados pela morte sob custódia de Mahsa Amini, detida por uma suposta infração do código de vestimenta iraniano.

A mudança na indumentária feminina se tornou mais visível no contexto de uma crescente pressão política e econômica causada pela guerra com os Estados Unidos e Israel, e dos protestos contra o alto custo de vida, que chegou a um ponto crucial em janeiro.

Hoje, a moda urbana feminina, especialmente na capital, Teerã, vai muito além de deixar de usar o véu, e inclui blusas e saias curtas, camisas sem mangas e jeans rasgados.

Apesar disso, essas liberdades em plena expansão ainda não se refletem na vitrine de Senyari.

"Não podemos exibir jeans rasgados ou saias muito curtas nos nossos manequins", diz. "Mas temos a esperança de que, de alguma maneira, essas limitações terminem".

Comportamento anormal

Apesar da mudança nas ruas, as normas sobre a obrigatoriedade de uso do hijab continuam vigentes e a mudança nos costumes se choca com a forte resistência dos setores conservadores.

Na última terça-feira (10), as autoridades anunciaram a prisão de várias pessoas no centro de Teerã por "promover o abandono do hijab e a nudez em via pública".

O chefe do Poder Judiciário, Gholamhosein Mohseni-Ejei, já exigiu medidas contra o que classificou como "comportamento anormal" nas ruas iranianas.

Na semana passada o jornal ultraconservador Kayhan classificou a retirada do véu como "uma arma destrutiva" utilizada pelos inimigos do Irã no contexto da guerra atual no Oriente Médio.

O deputado Hasan Ali Ajlagui Amiri disse que as afirmações sobre um suposto abandono das leis do hijab são "totalmente falsas".

Niyusha, joalheira de 57 anos que pediu anonimato, afirma que as autoridades parecem fazer cada vez mais vista grossa em relação à vestimenta, para evitar grandes protestos e distúrbios como os de 2022.

"Por enquanto, as autoridades estão dando um pouco mais de liberdade para evitar tumultos, para que as pessoas fiquem tranquilas e pensem: 'Bom, está tudo bem'", diz.

Niyusha acrescenta que, embora hoje em dia não use véu, continua cautelosa e o coloca nas áreas onde é exigido.

"Agora mesmo, por exemplo, não estou usando porque vejo outras mulheres sem hijab", disse à AFP enquanto caminhava pelo centro de Teerã.

"Mas se vou a algum lugar onde vejo que tenho que cumprir a norma, coloco. Nunca se sabe: a qualquer momento podem te parar e hostilizar por qualquer bobagem".

Ainda cautelosas

Alireza, dono de uma loja de 42 anos que está há 29 no setor, incorporou camisas e casacos mais curtos à sua oferta, embora mantenha os mais longos.

Embora não se incomode com o relaxamento das restrições, considera que "é preciso respeitar o hijab e o recato", e que as pessoas não deveriam usar "roupas reveladoras".

No norte de Teerã, a estilista e vendedora online Maryam, de 38 anos, afirma que agora é mais fácil "se vestir como gosta", mas continua sendo prudente sobre a forma como apresenta suas criações para seus seguidores no Instagram.

Publica fotos de seus modelos — que incluem vestidos de noite, saias curtas e calças justas — em formato de carrossel, e deixa as imagens das modelos para o final, sem mostrar seus rostos.

Além disso, escreve em inglês para dar a impressão de que a conta não é local.

"Claro que tenho medo que as autoridades me interroguem", admite. "As restrições continuam aí e não podemos dar nada como certo".

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