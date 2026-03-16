Iranianos que fugiram do 'inferno' acompanham a guerra no exílio
Ativista Iraniano relata como foi vivenciar a guerra de perto
O ativista iraniano Farhad Sheikhi contém as lágrimas ao registrar o som dos tiros e a queda de seus companheiros atingidos pelas balas. Depois de fugir para o Iraque, ele acompanha à distância os ataques dos Estados Unidos e de Israel contra seu país.
“Eu vi literalmente o inferno”, afirma o curdo iraniano de 34 anos em Suleimaniya, segunda maior cidade do Curdistão iraquiano, enquanto mostra à AFP as fotos que tiraram nos protestos de janeiro contra o governo. As imagens mostram várias pessoas no chão, ao lado de poças de sangue.
Mas sua principal preocupação atual é a segurança de sua família no Irã. Com o anúncio cibernético na República Islâmica, ele diz que depende de um amigo que ocasionalmente consegue se conectar para enviar informações.
"Ele liga para o meu pai e me conta como eles estão. É a única forma de ter notícias deles", explica.
Voltar ao Irã já não é uma opção para Sheikhi, que tem o sonho de viajar para a Alemanha e concluir seus estudos de Direito.
Com a guerra entrando na terceira semana, Sheikhi diz que as pessoas estão mais cautelosas e enfrentam condições de vida mais difíceis.
Ele afirma não perder a esperança de que "um dia uma revolução social permita a minha volta, mas no momento o risco é grande demais".
Leia também
• Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio
• Irã adverte que guerra se ampliará se outros países intervirem
• Secretário-geral da ONU defende 'vias diplomáticas' para frear guerra no Líbano
Após uma repressão violenta das autoridades aos protestos de janeiro no Irã, que, segundo organizações de direitos humanos, deixaram milhares de mortos, Sheikhi fugiu para a região autônoma do Curdistão iraquiano.
O movimento de janeiro não foi a primeira vez em que ele participou de protestos contra as autoridades iranianas.
Em 2022, ele se uniu a milhares de pessoas que tomaram as ruas para protestar contra a morte da jovem Mahsa Amini, que faleceu sob custódia depois de ser detida por infringir o rígido código de vestimenta imposto às mulheres.
Na época, ele foi detido três vezes e submetido a torturas que causaram perda auditiva. Sheikhi não se intimidou: em dezembro e janeiro saiu novamente às ruas para protestar contra o regime.
"A repressão contra o povo, a matança, foi massiva. Eu mesmo vi", disse.
- "Se eu morrer" -
Durante os protestos de 2022, Aresto Pasbar foi atingido por balas de espingarda que o deixaram cego do olho esquerdo.
“Já fiz cinco cirurgias”, contou Pasbar, de 38 anos, à AFP em Sulaimaniyah, no Iraque.
Com medo de ser assassinado, ele fugiu para a Turquia, onde foi interceptado ao tentar entrar ilegalmente na Europa pelo mar. Uma organização humanitária com sede em Munique ajudou a obter asilo na Alemanha em 2023.
Da Alemanha, ele acompanhou a situação no Irã. Sofreu ao ver a repressão aos protestos, até o ponto de não aguentar mais.
Quando a guerra começou, deixou para trás o conforto da Alemanha para se unir aos combatentes curdos iranianos no Curdistão iraquiano, com a esperança de um dia atravessar a fronteira com o Irã aproveitando a guerra atual.
Com voz firme, diz que, em seu coração, "não poderia permanecer naquele conforto e ver o meu povo sendo oprimido".
Vestido com a tradicional farda cinza dos curdos, fuzil na mão, ele disse ter consciência de que pode não voltar a ver a esposa e as duas filhas.
Pasbar contou que, antes de viajar, afirmou à família: “Se eu morrer, por favor, defendam seus direitos”.
- "Vingança" -
Em 2005, quando o marido de Amina Kadri, Ikbal, fugiu do Irã devido à perseguição política, sua família esperava que o Curdistão iraquiano representasse um refúgio seguro.
Porém, 15 anos depois, Ikbal, que tinha 57 anos e era membro de um grupo armado curdo iraniano no exílio, foi assassinado perto da fronteira entre o Irã e o Iraque.
Os agressores atiraram, deixaram o corpo em um rio e fugiram de moto para o Irã, disse Kadri, que citou testemunhas do assassinato. Ela acusa o Irã de ser responsável pelo crime.
Apenas 53 dias depois, o filho mais velho de Kadri, que havia permanente no Irã, foi executado por assassinato. Kadri considera que tudo foi uma armação.
“Já não me importa o que aconteça comigo”, disse. “Minha vida não é mais valiosa que a do meu filho ou do meu marido”, afirmou Kadri, 61 anos, ao falar por telefone de Penjwen, uma cidade fronteiriça onde as forças curtas impedem a entrada de uma equipe da AFP alegando motivos de segurança.
Kadri só deseja agora a queda da República Islâmica para poder “vingar o sangue de todos os que foram executados”.