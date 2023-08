Iraque atingirá os 51 ºC durante a onda de calor

A- A+

O Iraque, país especialmente exposto aos efeitos das mudanças climáticas, sofre nesta segunda-feira (14), pelo segundo dia consecutivo, uma onda de calor com temperaturas que chegarão aos 51ºC - uma situação extrema para muitos iraquianos que trabalham no exterior.

No domingo (13), o termômetro marcou 50 graus na capital Bagdá. Esta temperatura deve ser superada nesta segunda, disse à AFP o porta-voz da agência meteorológica iraquiana, Amer al Jabri, que indicou uma "onda de calor".

"As temperaturas mais altas serão observadas no sul, com previsão de 51 graus nas regiões de Samawa, Nasiriyah, Diwaniya e Najaf", explicou Jabri. Supostamente, o calor diminuiria nos próximos dias, mas as altas temperaturas devem continuar "até o final de setembro", acrescentou.

O Iraque, um dos cinco países mais expostos aos efeitos da mudança climática, de acordo com a ONU, vive atualmente seu quarto ano consecutivo de seca.

Veja também

mundo Rússia diz ter interceptado avião militar norueguês que se aproximava de sua fronteira