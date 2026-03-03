Iraque discute medidas para apoiar setor petrolífero e nega impactos de Ormuz em refinarias

A- A+

O Ministério de Petróleo do Iraque discutiu medidas em uma reunião ampla do governo para mitigar os impactos do conflito no Oriente Médio entre Estados Unidos e Irã, segundo comunicado divulgado nesta terça-feira (03). Caberá ao ministério lidar com a crise esperada nas exportações de petróleo bruto e outros produtos petrolíferos devido ao fechamento do Estreito de Ormuz, pontua a nota.

O governo do Iraque aprovou a retomada de cotas de combustível para a indústria local por um período de dois meses úteis, ou até que alternativas viáveis sejam encontradas, além de iniciativas de investimento do BC do país para ajudar fábricas a operarem com gás liquefeito.

Sobre o gás natural, o governo estenderá períodos de fechamento financeiro para o projeto Bin Omar por um ano, até janeiro de 2027, devido a atrasos em alocação de terras e para garantir a segurança do procedimento.

O Ministério do Petróleo também será responsável por manter o fornecimento de combustível adequado para instituições governamentais, enquanto o Ministério das Finanças pagará as dívidas pelas quantidades de combustível diretamente.

Segundo a Reuters, o ministério negou que a redução na produção de petróleo bruto afetará operações em refinarias. Mais cedo, vários veículos de mídia internacional relataram, por fontes, que o Iraque teria que cortar a produção devido a dificuldade em escoar armazéns lotados com fechamento do Estreito de Ormuz.

