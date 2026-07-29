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Guerra no Oriente Médio

Iraque e Irã condenam ataques conjuntos dos EUA e Arábia Saudita

Em comunicado publicado no X, o governo iraquiano afirmou que o bombardeio atingiu instituições oficiais de segurança, provocando mortes e feridos, e violou a Carta das Nações Unidas e o direito internacional

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Veículos carbonizados no local de um ataque em Bartalla, na província de Nínive, no norte do Iraque em 29 de julho de 2026 Veículos carbonizados no local de um ataque em Bartalla, na província de Nínive, no norte do Iraque em 29 de julho de 2026  - Foto: Zaid Al-Obeidi/AFP

O governo do Iraque condenou nesta quarta-feira (29) os ataques dos Estados Unidos e da Arábia Saudita contra instalações das Forças de Mobilização Popular, conhecidas como Hashd al-Shaabi, classificando a ofensiva como uma "agressão inaceitável" e uma "flagrante violação" da soberania e da integridade territorial do país. Em comunicado publicado no X, o governo iraquiano afirmou que o bombardeio atingiu instituições oficiais de segurança, provocando mortes e feridos, e violou a Carta das Nações Unidas e o direito internacional.

Bagdá reiterou ainda que rejeita o uso do território iraquiano como base para ataques contra países vizinhos ou para disputas regionais e pediu que todas as partes respeitem a soberania do Iraque e privilegiem o diálogo para evitar uma nova escalada das tensões.

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Também nesta quarta-feira (29), o Ministério das Relações Exteriores do Irã condenou "nos termos mais enérgicos" os ataques dos EUA e da Arábia Saudita, afirmando que eles representam "uma agressão flagrante contra a soberania nacional e a integridade territorial do Iraque". Teerã acusou Washington e seus aliados de ampliarem o conflito no Oriente Médio, responsabilizando os Estados Unidos e parceiros regionais pelas "perigosas consequências" das ações. O governo iraniano também manifestou solidariedade ao povo e ao governo iraquianos e lamentou as mortes provocadas pelos bombardeios.

Israel

Em outra frente, as Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) acusaram o Hezbollah de promover uma "violação flagrante" do cessar-fogo no Líbano ao lançar, durante a madrugada, um drone explosivo contra um veículo de engenharia militar israelense na região de Ali al-Taher, dentro da chamada zona de segurança libanesa. Segundo os militares israelenses, não houve feridos, e as tropas permanecerão na área para impedir novos ataques do grupo.

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