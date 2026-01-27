Ter, 27 de Janeiro

MUNDO

"Iraque não receberá ajuda dos EUA se recolocar Nouri al-Maliki como premiê", diz Trump

O republicano alegou que, da última vez que o ex-premiê esteve no poder, o país "decaiu para pobreza e para o completo caos

Donald Trump, presidente dos Estados UnidosDonald Trump, presidente dos Estados Unidos - Foto: Brendan Smialowski/AFP

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira, 27, que o Iraque não receberá ajuda americana se eleger novamente Nouri al-Maliki como primeiro-ministro, em publicação na Truth Social. O republicano alegou que, da última vez que o ex-premiê esteve no poder, o país "decaiu para pobreza e para o completo caos".

"Escutei que o Grande País do Iraque pode fazer a má escolha de recolocar Nouri al-Maliki no cargo de primeiro-ministro", disse Trump na mensagem. "Isso não deveria acontecer de novo. Por conta de suas políticas e ideologias insanas, se al-Maliki for eleito, os EUA não irão ajudar o Iraque e, sem nós, o Iraque possui ZERO chances de sucesso, prosperidade ou liberdade. Torne o Iraque grande de novo!"

As declarações do chefe da Casa Branca são mais uma pressão contra os principais líderes políticos do Iraque, enquanto Trump busca conter a influência de Teerã em Bagdá.

No último domingo, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, alertou ao primeiro-ministro do Iraque, Mohammed Shiaa Al-Sudani, sobre a influência do Irã no governo de Bagdá e como isso poderia afetar a relação com os Estados Unidos.

