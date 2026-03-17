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Guerra no Oriente Médio Iraque pede ao Irã que permita a passagem de seus petroleiros pelo Estreito de Ormuz Vendas de petróleo representam 90% das receitas orçamentárias do Iraque

O Iraque entrou em contato com o Irã para tentar obter autorização para que alguns de seus petroleiros possam atravessar o Estreito de Ormuz, declarou o ministro do Petróleo Iraquiano à imprensa local.

Como membro fundador da Opep, as vendas de petróleo representam 90% das receitas orçamentárias do Iraque.

Antes do início da guerra, em 28 de fevereiro, o país exportava principalmente seu petróleo - cerca de 3,5 milhões de barris por dia - dos campos do sul de Basra através do Estreito de Ormuz.

O Irã fechou o Estreito, por onde em condições normais de trânsito até um quinto do petróleo mundial, a navios da maioria dos países.

“Estamos em contato com as autoridades competentes para que autorizem a passagem de certos petroleiros pelo Estreito de Ormuz, para que possamos retomar nossas exportações”, declarou o ministro do Petróleo, Hayan Abdel Ghani, ao emissor local Al Sharqiya, referindo-se aos iranianos.

“Temos que fornecer a identidade desses navios, seu nome, sua nacionalidade e quem são seus proprietários”, acrescentou.

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