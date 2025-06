A- A+

ORIENTE MÉDIO Iraque quer se manter afastado do conflito Irã-Israel, dizem autoridades "O Irã foi compreensivo com o pedido iraquiano" diz autoridade

O Iraque estabeleceu contatos com Teerã e Washington para se manter afastado do conflito entre Irã e Israel, disseram duas autoridades do governo iraquiano à AFP neste sábado (14).

Firme aliado do Irã, com o qual compartilha uma longa fronteira e estreitos laços políticos, econômicos e culturais, o Iraque também mantém uma parceria estratégica com os Estados Unidos.

Quando questionado pela AFP, um funcionário de alto escalão da segurança iraquiana disse que Bagdá pediu a Teerã que evitasse atacar interesses americanos em seu território.

"Sim, o pedido foi feito; nos prometeram coisas positivas. O Irã foi compreensivo com o pedido iraquiano", disse a autoridade, que pediu anonimato.

Outro funcionário do governo, que também pediu anonimato, disse que Bagdá "pediu oficialmente aos Estados Unidos que impeçam aviões israelenses de violar o espaço aéreo iraquiano".

O Iraque apresentou uma queixa na ONU, alegando que Israel atacou o Irã a partir de seu espaço aéreo na sexta-feira.

O funcionário do governo aludiu ao papel de Washington à frente de uma coalizão internacional antijihadista implantada no Iraque: "Os Estados Unidos devem assumir suas responsabilidades e evitar qualquer violação que afete a segurança do Iraque ou coloque em risco sua estabilidade."

Os Estados Unidos mantêm cerca de 2.500 soldados no Iraque como parte dessa coalizão que combate o grupo jihadista Estado Islâmico (EI).

Antes da escalada em curso com Israel, Teerã ameaçou atacar bases militares americanas no Oriente Médio se as negociações com Washington sobre seu programa nuclear fracassassem e um conflito eclodisse.

Vários grupos armados iraquianos pró-Irã pediram na sexta-feira que as tropas americanas baseadas no Iraque deixassem o país, e as influentes Brigadas do Hezbollah alertaram sobre possíveis "guerras adicionais na região".

