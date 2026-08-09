Irlanda acusa suposto chefe de cartel extraditado pelos Emirados
Extradição do irlandês marca uma mudança na cooperação judicial com os Emirados Árabes, acusados pela Europol de oferecer refúgio a alguns dos maiores traficantes de drogas da Europa
Um tribunal irlandês acusou neste domingo o suposto chefe de um cartel internacional, Daniel Kinahan, de dirigir uma organização criminosa, e tentou a sua prisão preventiva, depois de ter sido extraditado de Dubai para um avião do governo.
A extradição do irlandês, 49, marca uma mudança na cooperação judicial com os Emirados Árabes, acusados pela agência de cooperação policial europeia (Europol) de oferecer refúgio a alguns dos maiores traficantes de drogas da Europa.
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Kinahan foi apresentado ao Tribunal Penal Especial de Dublin, onde foi acusado de dirigir uma organização ligada ao crime organizado e foi colocado em prisão preventiva até uma audiência marcada para 5 de outubro.
O irlandês foi preso em Dubai em abril, após a Irlanda emitir um mandado de prisão internacional. Seu grupo, conhecido como Grupo Criminoso Organizado Kinahan (KOCG), é considerado a maior organização criminosa da Irlanda, com uma fortuna estimada pela polícia em mais de US$ 1,15 bilhão.
A prisão e extradição de Kinahan mostra uma mudança de tendência em Dubai, onde traficantes de drogas europeus encontraram refúgio para viver luxuosamente e controlar seus negócios, segundo especialistas policiais.
Em 2024, um relatório da Europol descreveu o emirado como "um centro de coordenação à distância", onde os traficantes viviam abertamente e podiam lavar dinheiro por meio de bens de luxo e propriedades.