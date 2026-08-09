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tráfico de drogas

Irlanda acusa suposto chefe de cartel extraditado pelos Emirados

Extradição do irlandês marca uma mudança na cooperação judicial com os Emirados Árabes, acusados pela Europol de oferecer refúgio a alguns dos maiores traficantes de drogas da Europa

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Suposto chefe de um cartel internacional, Daniel KinahanSuposto chefe de um cartel internacional, Daniel Kinahan - Foto: Redes Sociais/Reprodução

Um tribunal irlandês acusou neste domingo o suposto chefe de um cartel internacional, Daniel Kinahan, de dirigir uma organização criminosa, e tentou a sua prisão preventiva, depois de ter sido extraditado de Dubai para um avião do governo.

A extradição do irlandês, 49, marca uma mudança na cooperação judicial com os Emirados Árabes, acusados pela agência de cooperação policial europeia (Europol) de oferecer refúgio a alguns dos maiores traficantes de drogas da Europa.

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Kinahan foi apresentado ao Tribunal Penal Especial de Dublin, onde foi acusado de dirigir uma organização ligada ao crime organizado e foi colocado em prisão preventiva até uma audiência marcada para 5 de outubro.

O irlandês foi preso em Dubai em abril, após a Irlanda emitir um mandado de prisão internacional. Seu grupo, conhecido como Grupo Criminoso Organizado Kinahan (KOCG), é considerado a maior organização criminosa da Irlanda, com uma fortuna estimada pela polícia em mais de US$ 1,15 bilhão.

A prisão e extradição de Kinahan mostra uma mudança de tendência em Dubai, onde traficantes de drogas europeus encontraram refúgio para viver luxuosamente e controlar seus negócios, segundo especialistas policiais.

Em 2024, um relatório da Europol descreveu o emirado como "um centro de coordenação à distância", onde os traficantes viviam abertamente e podiam lavar dinheiro por meio de bens de luxo e propriedades.

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