A- A+

Aviação Irlanda aponta para uma "campanha coordenada" após falsos alertas de bomba na Europa Dezenas de voos em todo o continente foram afetados pelas falsas ameaças, que também levaram à evacuação das sedes de vários veículos de comunicação irlandeses nesta sexta-feira (6)

O governo da Irlanda garantiu, nesta sexta-feira (06), que a série de falsos alertas de bomba registrados nesta semana em vários países europeus são "provavelmente" parte de uma "campanha coordenada".

Dezenas de voos em todo o continente foram afetados pelas falsas ameaças, que também levaram à evacuação das sedes de vários veículos de comunicação irlandeses nesta sexta-feira (6).

"Essas ameaças ocorrem após contínuas perturbações no setor da aviação em toda a Europa, provocadas por ameaças semelhantes, e parece provável que façam parte de uma campanha coordenada de perturbações", afirmou o governo irlandês em comunicado.

Veja também