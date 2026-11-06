Aviação
Irlanda aponta para uma "campanha coordenada" após falsos alertas de bomba na Europa
Dezenas de voos em todo o continente foram afetados pelas falsas ameaças, que também levaram à evacuação das sedes de vários veículos de comunicação irlandeses nesta sexta-feira (6)
Um avião de passageiros da Ryanair aterrissa no Aeroporto de Stansted, ao norte de Londres, em 2 de novembro de 2026 - Foto: Adrian Dennis/AFP
O governo da Irlanda garantiu, nesta sexta-feira (06), que a série de falsos alertas de bomba registrados nesta semana em vários países europeus são "provavelmente" parte de uma "campanha coordenada".
Dezenas de voos em todo o continente foram afetados pelas falsas ameaças, que também levaram à evacuação das sedes de vários veículos de comunicação irlandeses nesta sexta-feira (6).
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"Essas ameaças ocorrem após contínuas perturbações no setor da aviação em toda a Europa, provocadas por ameaças semelhantes, e parece provável que façam parte de uma campanha coordenada de perturbações", afirmou o governo irlandês em comunicado.