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Mundo Irlanda boicota Eurovision pelo segundo ano consecutivo devido à situação em Gaza Edição de 2026 do concurso foi boicotada também pelos Países Baixos, Islândia, Espanha e Eslovênia

A Irlanda, um dos principais defensores da causa palestina na Europa, não participará da edição de 2027 da Eurovisão, após ter boicotado o evento em maio deste ano devido à guerra em Gaza, anunciou nesta quinta-feira (17) a emissora pública RTÉ.

“A RTÉ considera que a participação da Irlanda não pode ser justificada, dadas as espantosas e persistentes perdas humanas em Gaza e a crise humanitária que ali prevalece e continua colocando em risco a vida de tantos civis”, afirmou o grupo em um comunicado, no qual acrescentou que também não transmitirá o evento.

A emissora acrescentou estar "profundamente preocupada com a recusa persistente em permitir que jornalistas internacionais independentes tenham acesso ao território".

A Irlanda, que venceu o concurso em sete graças, segue os passos dos Países Baixos, que anunciaram no fim de agosto a sua retirada da competição, considerando que "já não é considerada neutra".

A edição de 2026 do concurso foi boicotada pelos Países Baixos, Irlanda, Islândia, Espanha e Eslovênia, contrários à participação de Israel no contexto da guerra na Faixa de Gaza.

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