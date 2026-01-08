A- A+

UE-MERCOSUL Irlanda votará contra o acordo comercial UE-Mercosul País se junta a França, Hungria e Polônia em sua oposição

A Irlanda votará contra o acordo comercial da União Europeia com o Mercosul na sexta-feira, anunciou seu vice-primeiro-ministro Simon Harris nesta quinta-feira(8), unindo-se a outros países como França, Hungria e Polônia em sua oposição.

"A posição do governo sobre o Mercosul sempre foi clara: não apoiamos o acordo da forma como foi apresentado", disse Harris em um comunicado.

"Votaremos contra o acordo", acrescentou, referindo-se ao pacto da UE com Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai, que deve ser assinado na segunda-feira.

O Conselho da UE poderá adotar o acordo comercial negociado desde 1999 na sexta-feira, apesar da oposição de alguns Estados-membros, o que permitiria à presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, assiná-lo na segunda-feira.

A oposição de França, Polônia, Hungria e Irlanda não deverá impedir a Comissão Europeia de obter a aprovação da maioria dos 27 Estados-membros da UE na votação de sexta-feira em Bruxelas.

Este tratado criaria a maior área de livre comércio do mundo, mas o setor agrícola europeu teme o impacto de uma entrada maciça de carne, arroz, mel e soja sul-americanos em troca da exportação de veículos e máquinas europeias para o Mercosul.

Em sua declaração, o vice-primeiro-ministro irlandês queixou-se das concessões feitas pela Comissão Europeia para atender às preocupações de seu país.

"Infelizmente, o resultado dessas negociações é que, embora a UE tenha concordado com uma série de medidas adicionais, elas não são suficientes para satisfazer nossos cidadãos", disse Harris.

