PAPA FRANCISCO Irmã caçula do Papa Francisco não via o Pontífice há mais de 12 anos María Elena Bergoglio, de 77 anos, vive sob cuidados de freiras na Argentina e não pode viajar por motivos de saúde; ela é a única irmã viva do Papa

María Elena Bergoglio, irmã mais nova e única ainda viva do Papa Francisco, não via o irmão há mais de 12 anos. Desde que Jorge Mario Bergoglio foi eleito Papa, em março de 2013, ela não teve mais contato pessoal com ele. Aos 77 anos e com a saúde debilitada, vive sob os cuidados de freiras em uma instituição religiosa na Grande Buenos Aires e foi impedida pelos médicos de viajar ao Vaticano.

Francisco é o primogênito de cinco irmãos — Oscar, Marta Regina, Alberto e María Elena. Hoje, apenas a caçula está viva. Dona de casa, separada e mãe de dois filhos, ela manteve, durante anos, uma relação próxima com o irmão mais velho. Em entrevistas, María já contou que os dois se falavam semanalmente por carta ou telefone e, sempre que possível, compartilhavam refeições em família.





A última vez que se viram pessoalmente foi antes da eleição de Francisco como líder da Igreja Católica. Em 2013, ao saber que o irmão participaria do conclave, María Elena assistiu à cerimônia de casa. Enquanto lavava a louça, ouviu na televisão o anúncio que transformaria a vida da família: “Habemus Papam”. Sentou-se diante do televisor e, incrédula, viu Jorge Mario surgir na varanda da Basílica de São Pedro.

María sabia que o irmão era um dos cardeais presentes no conclave, mas estava convencida de que ele não seria escolhido. Segundo ela, o próprio Bergoglio havia contado que, no conclave anterior, chegou a reunir votos suficientes para ser cogitado, mas pediu aos demais que apoiassem Joseph Ratzinger — um gesto de humildade que ele acreditava ter encerrado suas chances de se tornar Papa.

Após a eleição, María Elena chegou a renovar o passaporte com intenção de visitar o Vaticano. No entanto, sua condição de saúde impediu a viagem

