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DIPLOMACIA Irmã de líder norte-coreano diz não ter conhecimento de contatos entre Trump e Kim "Provavelmente seja o único assunto relacionado com a política externa da nossa alta direção do qual não estou a par", declarou Kim Yo Jong

A influente irmã de Kim Jong Un afirmou que "não tem conhecimento" de nenhuma comunicação entre o líder norte-coreano e Donald Trump, depois que o presidente americano insinuou a ocorrência de contatos entre os dois.

"Quanto às recentes notícias procedentes de Washington sobre a comunicação entre os líderes da Coreia do Norte e dos Estados Unidos, não tenho conhecimento a respeito, e provavelmente seja o único assunto relacionado com a política externa da nossa alta direção do qual não estou a par", declarou Kim Yo Jong em um comunicado publicado nesta quarta-feira (19).

Além disso, a irmã do líder norte-coreano afirmou que não considera que valha a pena comentar a redução dos exercícios militares conjuntos entre os Estados Unidos e a Coreia do Sul, realizados esta semana, ordenada por Trump horas antes do início das operações.

"Não consideramos que mereça um comentário e nos parece completamente carente de interesse", declarou Kim Yo Jong depois que a Coreia do Sul anunciou, na quarta-feira, que os exercícios terminarão na sexta-feira e não em 27 de agosto, como estava previsto antes da decisão de Trump.

O presidente americano justificou o recorte dos exercícios, pois afirmou que enviam um sinal "inapropriado e hostil" para a Coreia do Norte, dada sua boa relação com Kim.

Após o anúncio, a imprensa perguntou a Trump na segunda-feira por que Kim não tinha respondido às suas solicitações de diálogo desde que retornou à Casa Branca e o presidente replicou: "Como sabem que não respondeu?".

Diante da insistência de se Kim tinha realmente respondido, Trump disse: "Sim, respondeu" e afirmou que as conversas com Kim tinham sido "muito positivas", mas não deu mais detalhes.

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