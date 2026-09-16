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Nuclear Irmã de líder norte-coreano diz que só "idiotas" acreditam que país abrirá mão de armas nucleares A Coreia do Norte consagrou legalmente seu status de potência nuclear, e seus dirigentes declararam que o arsenal atômico do país é permanente e irreversível

A influente irmã do líder norte-coreano Kim Jong Un afirmou nesta quinta-feira (17) que o status da Coreia do Norte como potência nuclear é “absoluto” e classificou como “idiotas” aqueles que esperam sua desnuclearização.

A Coreia do Norte consagrou legalmente seu status de potência nuclear, e seus dirigentes declararam que o arsenal atômico do país é permanente e irreversível.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse recentemente que Pyongyang possui 57 armas nucleares “muito poderosas”, enquanto Seul estima que o número esteja entre 80 e 120.

“A posição da Coreia do Norte como potência nuclear é absoluta e não pode ser revertida sob nenhuma circunstância”, declarou Kim Yo Jong, irmã de Kim Jong Un, em comunicado divulgado pela agência estatal de notícias KCNA.

Segundo ela, o arsenal nuclear de Pyongyang “contribui significativamente para dissuadir os atos escandalosos dos criminosos internacionais”.

A declaração de Kim ocorre enquanto a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) realiza sua Conferência Geral em Viena. Ela disse que era previsível ouvir as “habituais conversas tolas” sobre os esforços para desnuclearizar a Coreia do Norte. “Se acreditam que isso é realmente possível, só ouvirão palavras de idiotas”, afirmou.

O arsenal nuclear norte-coreano se expandiu desde o fracasso da segunda cúpula entre Kim Jong Un e Donald Trump, em 2019, devido às divergências sobre o que Pyongyang receberia em troca de adotar medidas em direção à desnuclearização.

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