Irmã de primeira brasileira laureada em Harvard faz vaquinha para cursar doutorado na instituição

A irmã da brasileira que teve a maior nota de Harvard em 2024 está tentando arrecadar R$ 46 mil para ficar mais um semestres na Universidade de Harvard como pesquisadora de um doutorado sanduíche — no qual o aluno cursa parte no Brasil, parte no exterior. Sophia Borges, que é gêmea de Sarah, tem uma vaquinha on-line aberta para conseguir os valores que precisa já que a Harvard T.H Chan School of Public Health foi uma das mais afetadas pelos cortes de orçamento de Donald Trump e, com isso, ela perdeu a chance de conseguir uma bolsa diretamente com a instituição de ensino.

A goiana Sarah Borges se formou no primeiro semestre em Psicologia na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, como a primeira brasileira a ganhar o Sophia Freund Prize, prêmio reservado a quem tira a nota final mais alta da turma.

Antes de Harvard, ela havia sido aprovada junto a irmã, Sophia, para a faculdade de Medicina na USP. Sophia decidiu continuar o curso quando Sarah foi para os EUA e está no quinto período. Ainda durante a graduação, ela já começou a fazer um doutorado pelo Programa de Treinamento em Pesquisa Médica (MD-PhD).

O MD-PhD é um formato especial de doutorado, aplicável a alunos de medicina, que os permite ingressar em um programa de pós-graduação antes do término da graduação. Em Harvard, Sophia estuda com Stephane Verguet, o pesquisador que criou a metodologia que ela usará em seu estudo.

"O meu projeto de doutorado tem o objetivo de guiar a implementação de uma vacina no SUS para proteger os recém-nascidos contra um vírus que é o principal causador de infecções respiratórias e hospitalizações até os 5 anos de idade no Brasil e no mundo", explica a estudante.

Além disso, ela e Sarah abriram o serviço Duo Mentoria para jovens que queiram estudar em universidades de ponta no Brasil e no exterior. Elas Enem: As dicas da estudante aprovada em Medicina que acertou 175 de 180 questõesajudam os candidatos a entenderem as opções que existem e como conseguir uma vaga. O dinheiro é destinado para financiar os estudos de Sophia nos EUA.

