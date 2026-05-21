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PRISÃO Irmã diz que Deolane Bezerra sofre perseguição após nova prisão: "Acusar é fácil, difícil é provar" Influenciadora digital foi detida nesta quinta-feira (21)

A advogada Daniele Bezerra, irmã de Deolane Bezerra, presa nesta quinta-feira (21), se pronunciou pela primeira vez sobre o caso. A influenciadora digital pernambucana é suspeita de receber movimentação milionária do Primeiro Comando da Capital (PCC), principal facção criminosa do país.

Segundo Daniele, a prisão da irmã "nasce cercada de ilações, narrativas e perseguições que já se repetem há tempos".

"Acusar é fácil. Difícil é provar. No Brasil, infelizmente, muitas vezes primeiro se expõe, se destrói a imagem e se condena perante a opinião pública... para só depois buscar provas que sustentem aquilo que foi dito. E isso é grave", afirmou. "Não se pode admitir que a Justiça seja usada como espetáculo, nem que pessoas sejam tratadas como culpadas antes do devido processo legal. Prisão não pode ser instrumento de pressão, marketing ou vingança social", completou.

De acordo com a investigação, conduzida pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP) e pela Polícia Civil, Deolane está envolvida em um esquema de lavagem de dinheiro com uma transportadora de cargas com sede em Presidente Venceslau (SP). A empresa é controlada pelo PCC.

Segundo o ministério, as provas apreendidas mostram que houve movimentação em contas físicas e jurídicas em nome da influenciadora. Parte dessa lavagem ocorreu em depósitos em espécie, partindo do caixa do PCC por meio da transportadora de cargas, e ordenados pela cúpula da facção.

Entre 2018 e 2021, Deolane teria recebido em sua conta física R$ 1.067.505,00 em depósitos fracionados abaixo de R$ 10 mil, técnica conhecida como smurfing). Segundo a polícia, o intermediador era Everton de Souza (vulgo “Player”), que indicava a conta de Deolane para “fechamentos” mensais.

Daniele destacou ainda que quem conhece a história da sua irmã entende que "existe uma diferença enorme entre fatos e narrativas criadas para alimentar ataques". "Seguiremos confiando na verdade, na Justiça e no direito de defesa, porque perseguição continua sendo perseguição, mesmo quando tentam dar a ela outro nome", finalizou.

Pronunciamento de Daniele Bezerra sobre a prisão da irmã, Deolane Bezerra. - Foto: Instagram/Reprodução

Alvos da operação

Além de Deolane, há ainda mandado de prisão contra Marco Herbas Camacho (Marcola), considerado o chefe da facção, que já está preso, além de parentes dele. A polícia também prendeu Everton de Souza, conhecido como "Player". Ele é indicado como operador financeiro da organização.



Outros alvos da Operação Vérnix, como foi chamada, incluem ainda o irmão de Marcola, Alejandro Camacho, e dois sobrinhos dele, Paloma Sanches Herbas Camacho e Leonardo Alexsander Ribeiro Herbas Camacho. No total, são seis mandados de prisão preventiva, além de ordens de busca e apreensão.



Também foi determinado o bloqueio de 39 veículos avaliados em mais de R$ 8 milhões e R$ 357,5 milhões em bloqueios financeiros dos investigados.

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