A- A+

SERTÃO Irmão de mergulhador morto em Petrolândia diz que perdoou vereador apontado como principal suspeito Samyr Oliveira de Sousa foi perseguido e alvejado por tiros no dia 13 de janeiro, em uma avenida da cidade

O irmão do empresário e mergulhador que morreu nessa quinta-feira (22) dias após ser baleado em Petrolândia, Sertão de Pernambuco, revelou que conversou e perdoou o principal suspeito de cometer o crime. Samyr Oliveira de Sousa foi perseguido e alvejado por tiros no dia 13 de janeiro, em uma avenida da cidade.



Em vídeo publicado nas redes sociais no último dia 15 de janeiro, Said Sousa afirmou que, após o crime, chegou a conversar com o vereador Cristiano Lima dos Santos, conhecido como “Cristiano da Van”, de 45 anos, que segue foragido.



"Ele disse que passava por um momento difícil. Creio do propósito de Deus, tanto na vida dele, quanto na do meu irmão. Expliquei a ele também que meu perdão não isenta ele da responsabilidade do crime. E que a justiça vai ser feita", relatou.

Em imagens de câmera de segurança, é possível ver a vítima, Samyr Oliveira de Sousa, sendo perseguido em uma moto por um atirador. Durante a perseguição, o empresário conseguiu fugir em um primeiro momento, mas acabou sendo baleado e foi socorrido para um hospital.



Samyr permaneceu no hospital até essa quinta-feira (22), quando não resistiu aos ferimentos e morreu. Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que investiga o caso como homicídio consumado. "Um inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos, identificar a autoria e a motivação do crime", completou a corporação.



'Motivo banal'

Ainda no vídeo, Said revelou que o crime teria sido motivado por um desentendimento em um grupo de WhatsApp.

"As pessoas falam 'Ah, Said, fiquei sabendo que foi por conta de um áudio, que seu irmão ficou brincando, zoando em um grupo'. Mas é banal para chegar a esse ponto, né?", começou.

"Quando meu irmão tomou um murro, muita gente da cidade fez algazarra. Mas já pensou se meu irmão tivesse a mesma atitude e saísse atirando em quem tirou onda com ele, zoou ele? Então descarta isso aí. Nada justifica essa atitude banal", completou.

Em vídeo publicado nas redes sociais no dia 15, Said Souza, irmão da vítima, cobrou o afastamento do vereador Cristiano da Van do cargo para que a situação "não passe impune".

"Que seja convocada a Comissão de Ética da Casa pedindo o afastamento do vereador Cristiano, que assim sim será uma política digna. Quem dever que pague. Isso não pode passar impune. Um crime tão banal, sem motivo"

Câmara repudia crime

Também por meio de nota, a Câmara Municipal repudiou o crime. O texto ressalta que o caso, que um parlamentar do município como o principal suspeito, "vem sendo amplamente apurado pelas autoridades competentes".

"O Poder Legislativo Municipal reafirma que não compactua, não tolera e não endossa qualquer conduta violenta, criminosa ou incompatível com os princípios éticos, morais e legais que devem nortear a atuação de todo representante eleito pelo povo", completou.

Justiça

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) decretou a prisão preventiva do vereador “Cristiano da Van". A decisão foi assinada pelo magistrado Daladie Duarte Souza em 16 de janeiro. Cristiano da Van segue foragido da Justiça, e a polícia investiga o caso e tenta localizá-lo.

"A Justiça determinou que, após o cumprimento do mandado, a autoridade policial comunique imediatamente a prisão ao juízo expedidor para fins de audiência de custódia. A polícia segue com as investigações enquanto o acusado continua sendo procurado", explicou o TJPE.

Confira, abaixo, a nota da Câmara Municipal de Petrolândia na íntegra.



A Câmara Municipal de Petrolândia, por meio de seu Presidente, vem a público manifestar veemente repúdio a qualquer ato de violência, em especial diante do grave episódio ocorrido no último dia 13, no qual um parlamentar deste Município foi apontado como principal suspeito em uma tentativa de homicídio, fato que vem sendo amplamente apurado pelas autoridades competentes.

O Poder Legislativo Municipal reafirma que não compactua, não tolera e não endossa qualquer conduta violenta, criminosa ou incompatível com os princípios éticos, morais e legais que devem nortear a atuação de todo representante eleito pelo povo.

Ressaltamos que a eventual conduta atribuída ao referido parlamentar, caso confirmada, não reflete, em hipótese alguma, os valores, princípios e o compromisso institucional desta Casa Legislativa com a legalidade, o respeito à vida, à dignidade humana e à ordem pública.

A Câmara Municipal de Petrolândia reforça seu respeito ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, destacando que cabe exclusivamente aos órgãos de investigação e ao Poder Judiciário a apuração dos fatos, a análise das responsabilidades e a aplicação das sanções previstas em lei.

No âmbito do Poder Legislativo, o ocorrido será acompanhado com a seriedade e responsabilidade que o caso exige, dentro dos limites legais e regimentais, sempre em defesa do interesse público e da confiança depositada pela população petrolandense.

Por fim, a Câmara Municipal reafirma seu compromisso com a ética pública, a transparência, a paz social e o respeito irrestrito à população de Petrolândia, deixando claro que nenhum ato individual que viole esses valores representa esta instituição.

Veja também