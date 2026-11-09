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hungria Irmão de Orbán detido na Hungria por suspeita de tráfico de pessoas "O alvo sou eu, meu irmão não passa de um instrumento", afirmou o ex-primeiro-ministro

O irmão do ex-primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán está sob custódia policial por suspeita de tráfico de seres humanos, segundo informações divulgadas à imprensa nesta segunda-feira (9) pelo chefe de Governo do país, Péter Magyar.

Viktor Orbán acusou o governo de tentar eliminar seus adversários políticos. "O alvo sou eu, meu irmão não passa de um instrumento", escreveu no Facebook, denunciando um "golpe baixo".

Péter Magyar chegou ao poder em maio com a promessa de desmantelar o "sistema Orbán" e combater a corrupção.

A informação da detenção foi publicada inicialmente pelo Kontroll, um veículo de comunicação pertencente ao irmão do primeiro-ministro, Márton Magyar.

"O irmão de Viktor Orbán, Áron Orbán, foi colocado sob custódia policial por suspeita de tráfico de pessoas", escreveu o primeiro-ministro no Facebook.

A polícia húngara indicou, por sua vez, que "várias pessoas foram detidas" em Budapeste e em duas cidades da vizinha região de Pest durante uma operação no âmbito de dois processos penais.

"No momento, acontecem operações de busca nas residências das pessoas envolvidas", afirma um comunicado.

Áron Orbán criou empresas que prosperaram durante os 16 anos de mandato de seu irmão. No ano passado, vários jornalistas estabeleceram vínculos entre uma de suas empresas e um suposto esquema de facilitação de vistos de trabalho.

O caso envolve um grupo vinculado a líderes políticos que prometia vistos a cidadãos estrangeiros em troca de dinheiro, contornando os procedimentos administrativos habituais.

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